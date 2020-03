Harry Potter: reunion a sorpresa tra Tom Felton e Jason Isaacs in una video chiamata

I Malfoy sono tornati. Tom Felton e Jason Isaacs, rispettivamente Draco e Lucius Malfoy si sono riuniti in una video chiamata a sostegno della Croce Rossa britannica. Come milioni di persone in tutto il mondo, sono in isolamento nelle rispettive abitazioni a causa della pandemia. Durante la chat i due hanno discusso di svariati argomenti.

Jason Isaacs ha pubblicato il video della loro conversazione su Instagram venerdì sera, scrivendo:"Malfoy Family Reunion".

I due attori nel corso della conversazione hanno sottolineato la loro fortuna, nel poter vivere tranquillamente la quarantena in casa:"Abbiamo una casa e del cibo e questo ci rende dei privilegiati in confronto alle persone che non hanno un posto dove vivere, niente da mangiare e sono senza soldi, specialmente nei confronti di quelle persone che sono malate e stanno morendo, quindi non possiamo lamentarci" ha sottolineato Jason Isaacs, supportato dallo stesso Felton. Tra i due è iniziata una chiacchierata anche sul tempo trascorso in quarantena.



L'interprete di Draco Malfoy ha parlato con il collega di Tiger King, il nuovo show disponibile su Netflix, raccontando un aneddoto:"Un anno fa circa ho girato un film, abbiamo attraversato tutta l'America e una delle tappe era l'Oklahoma. Ci siamo fermati in questo bar e c'era un pazzo con un taglio di capelli stravagante e una pistola, o due pistole, se ricordo bene. Non sapevamo chi fosse ed ecco che due anni dopo quel tizio ha un documentario su Netflix".

"Aspetta, era Tiger King?" ha chiosato Isaacs. E Tom Felton ha risposto affermativamente.

In queste settimane di quarantena Italia 1 ha riproposto la maratona di Harry Potter. Inoltre è stata distribuita sul mercato la saga di Harry Potter in un cofanetto speciale, con tutti gli otto film del franchise.