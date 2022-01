Harry Potter Reunion, scovato un altro errore che riguarda i gemelli Phelps

Dall’1 gennaio la magia è di nuovo nell’aria grazie a Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, lo speciale di HBO Max che ha visto riunite le star del mondo magico compresi i gemelli Oliver e James Phelps, che hanno interpretato George e Fred Weasley nel franchise, e sono stati protagonisti di un'altra piccola svista.

Questo è di fatto il secondo piccolo “errore” contenuto nella reunion dopo quello che riguarda una foto di Emma Watson. Questa volta, i fan hanno notato che i nomi sullo schermo di Oliver e James Phelps sono stati invertiti durante una loro intervista. È probabile che i gemelli siano stati confusi molte volte nella loro vita e data la facilità dell'editing digitale, è probabile che questa gaffe venga risolta in breve tempo.



Ma nel frattempo, Oliver Phelps ha commentato l'errore su Instagram fornendo un’esilarante risposta:



"Immagino che dopo tutti quegli scherzi nel corso degli anni qualcuno abbia deciso di vendicarsi. È stato fantastico far parte della reunion di HP. Spero che vi sia piaciuto."

Nei commenti al post, Tom Felton (Draco Malfoy) si è preso scherzosamente la colpa. Certamente si tratta di un piccolo errore in buona fede ma è molto divertente se pensiamo a tutte le volte in cui i gemelli Weasley si sono scambiati per confondere gli altri, inclusa la propria madre. Vi lasciamo con la nostra recensione di Harry Potter: Return to Hogwarts, anche se lo speciale contiene alcuni errori siamo sicuri che entrerà nella storia di Harry Potter e che i fan lo abbiano apprezzato molto. Voi avevate notato l'errore? Fatecelo sapere nei commenti!