Harry Potter, reunion tra Malfoy per Tom Felton e Jason Isaacs: 'Padre e figlio'

Dopo l'incontro tra Natalie Portman e Mark Hamill, sulla scia di padri, madri e figli cinematografici anche l'universo magico di Harry Potter può vantare un'incredibile reunion tra Jason Isaacs e Tom Felton!

Rispettivamente padre e figlio come Lucius e Draco Malfoy nella saga cinematografica con protagonista il maghetto creato da J.K. Rowling, i due attori hanno scattato una foto davanti al Savoy: Isaacs non ha perso il suo "istinto paterno" e cinge con un braccio le spalle di Felton sorridente. Lo scatto pubblicato sui social del giovane attore è stato accompagnato dalla dolce didascalia "Father&Son" unitamente a una emoji del serpente, chiaro riferimento ai Serpeverde. Non si tratta del primo incontro tra Jason Isaacs e Tom Felton: nel 2020, durante la pandemia da Covid-19 i due attori hanno reso felici i fan partecipando a una videochiamata a sostegno della Croce Rossa britannica.

Il rapporto tra i due attori si conferma ancora molto solido a distanza di anni dalla fine della saga Harry Potter. L'acerrimo nemico di Harry Potter deve tutto alla saga: sono queste le parole di Tom Felton per omaggiare Draco Malfoy e Isaacs non può che essere legato al "suo mangiamorte". E se un franchise così iconico, con i suoi personaggi ben impressi nella mente del fandom, è sulla via dell'espansione con nuovi progetti ( vedi la nuova serie HBO su Harry Potter) Isaacs tornerebbe di nuovo come Lucius Malfoy?