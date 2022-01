Harry Potter Reunion, ecco la lista di tutti gli attori citati nel tributo In Memoriam

Harry Potter: Return to Hogwarts è da oggi disponibile su Sky e Now, la bellissima celebrazione dei film del mondo dei maghi ha incluso un tributo In Memoriam a tutti gli attori di Harry Potter scomparsi dalla fine delle riprese a oggi.

Il tributo ad Alan Rickman, interprete di Severus Piton, è stato forse quello più toccante, ma certo non si sono dimenticati di citare anche Richard Harris e Helen McCrory tra gli altri. Harry Potter Reunion ha mantenuto un equilibrio perfetto rivelando storie mai raccontate prima d'ora e suscitando una nostalgia immediata nel pubblico e nello stesso cast.



Per celebrare ulteriormente le vite degli attori scomparsi, un’immagine ha incluso tutti i loro nomi, come potete vedere in calce alla notizia. Tra loro figurano: Sheila Allen, Timothy Bateson, Terence Bayler, Sam Beazley, Alfred Burke, Peter Cartwright, Derek Deadman, Hazel Douglas, Jimmy Gardner, Salo Gardner, Richard Griffiths, Robert Hardy, Richard Harris, Sir John Hurt, Robert Knox, Dave Legeno, Roger Lloyd-Pack, Margery Mason, Rik Mayall, Paul Ritter, David Ryall, Elizabeth Spriggs, Eric Sykes, Warwick Davis, Christopher Whittingham, Mary Selway, Helen McCrory, ed infine Alan Rickman.



Se non l'avete ancora fatto leggete la nostra recensione di Harry Potter Reunion e fateci sapere nei commenti i vostri pareri su questo magico evento speciale.