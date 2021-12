Harry Potter Reunion, i fan impazziti sui social dopo l'ultimo teaser

La reunion del cast di Harry Potter è già l’evento più atteso per l’anno che verrà, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts infatti debutterà l’1 gennaio 2022 e con il primo teaser diffuso da HBO Max oggi, i fa non stanno più nei loro mantelli.

Circa un mese fa, i fan del maghetto più famoso del mondo sono impazziti solo alla notizia dell’annuncio della reunion di Harry Potter e oggi con il nuovo teaser pubblicato online le reazioni degli appassionati sono state ancora più entusiaste come potete vedere nei tweet in calce alla notizia. Qualcuno suggerisce addirittura ad HBO Max di spedire lettere per Hogwarts a tutti gli abbonati, sarebbe davvero magico non trovate?



È confermato il ritorno del Golden Trio formato da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint ma non mancheranno anche altri protagonisti come Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Tom Felton (Draco Malfoy), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge) e Matthew Lewis (Neville Paciock). Lo specialeè stato girato in un luogo con cui i fan del franchise potrebbero già avere familiarità, il Warner Bros Studio Tour London – The Making of Harry Potter.



Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts arriverà l'1 gennaio 2022 su HBO Max e in contemporanea su Sky e NOW in Italia, un appuntamento davvero da non perdere per rivivere la magia di una delle saghe più famose al mondo. Per prepararvi all'evento potete riguardare i film di Harry Potter su Amazon Prime Video.