Harry Potter Reunion, Emma Watson o Emma Roberts? I produttori ammettono l'errore

Tutti possono sbagliare, anche i produttori di una delle reunion cinematografiche più attese degli ultimi anni: in casi come quello di Harry Potter: Return to Hogwarts, però, è praticamente impossibile che l'errore passi inosservato, per cui sempre meglio evitare brutte figure e ammettere lo sbaglio.

È esattamente quanto accaduto in occasione della reunion del cast originale della saga tratta dai libri di J.K. Rowling: in tanti hanno infatti notato una clamorosa svista della produzione riguardo una foto di Emma Watson... Nella quale troviamo in realtà ritratta una piccola Emma Roberts!

Un errore immediatamente notato da migliaia di fan in tutto il mondo, con i produttori che hanno deciso di metterci la faccia con un breve comunicato: "Ci avete visto bene, fan di Harry Potter! Avete portato alla nostra attenzione un errore di montaggio dovuto a una foto etichettata male. La nuova versione sarà online a breve!" si legge nel messaggio di HBO, che annuncia quindi l'arrivo in breve tempo di una versione riveduta e corretta dell'evento.

Un pasticcio che, comunque, non ha certo rovinato ai fan l'esperienza di una reunion tanto attesa: e voi, siete soddisfatti di quanto fatto da HBO Max? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali sono stati le 5 più grandi rivelazioni della reunion di Harry Potter.