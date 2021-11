Harry Potter: alla reunion con Emma Watson e Daniel Radcliffe ci sarà anche JK Rowling?

Nelle scorse ore HBO Max ha annunciato la reunion di Harry Potter in occasione del ventennale del primo film della saga, La pietra filosofale, e i fan si sono chiesti: JK Rowling parteciperà all'evento?.

Come saprete infatti l'autrice è stata al centro di numerose polemiche e controversie negli ultimi anni, legate principalmente alla comunità LGBTQ+, e inizialmente non è stata menzionata nell'annuncio ufficiale dell'evento, denominato 'Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts' e concepito come uno sguardo ai passati successi della saga cinematografica suddiviso in quattro episodi che andranno in onda su HBO Max.

Secondo quanto riferito JK Rowling, ancora associata alla Warner Bros. con la quale ha lavorato personalmente al prossimo film della saga spin-off di Animali fantastici e I segreti di Silente, è stata omessa dalla celebrazione perché la reunion si concentrerà sui film e non sui libri. Secondo The Hollywood Reporter, che ha confermato che JK Rowling non apparirà nello show, l'autrice sarà mostrata solo tramite filmati d'archivio e non contribuirà direttamente con interventi originali o interviste inedite. Tuttavia nulla indica che la sua assenza sia stata causata dalle sue posizioni sulla comunità LGBTQ+.

Lo speciale di Harry Potter riporterà il cast a Hogwarts per la prima volta da quando il franchise cinematografico si è concluso nel 2011. Oltre a Daniel Radcliffe, Emma Watson e Ruper Grint, lo show vedrà intervenire anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart e tanti altri.

Ricordiamo che Harry Potter tornerà al cinema dal 9 al 12 dicembre. Nell'attesa, scoprite maggiori dettagli sulla famosa edizione da tre ore di Harry Potter e la pietra filosofale.