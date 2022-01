Harry Potter: Return to Hogwarts, a che ora esce l'attesa reunion? Tutti i dettagli

Sono passati vent’anni dall'uscita del primo film di Harry Potter e ora grazie ad HBO Max potremmo assistere all’attesissima reunion con il cast originale intitolata Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts e in uscita oggi. Se vi state chiedendo dove poter guardare questo evento ecco tutte le risposte che stavate cercando.

Sulla scia della reunion di Friends, il Golden Trio formato da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint tornerà a farci emozionare raccontandoci storie e aneddoti dal set in quegli anni. Lo speciale sarà diviso in quattro capitoli, ognuno dei quali coprirà due film, strutturati in questo modo:

“Cap. 1: Il ragazzo che è sopravvissuto – Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la camera dei segreti,”

“Cap. 2: Diventare maggiorenne – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il calice di fuoco”,

“Cap. 3: La luce e l'oscurità interiore – Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Harry Potter e il Principe Mezzosangue” e

“Cap. 4: Qualcosa per cui vale la pena lottare – Harry Potter e i doni della morte, prima e seconda parte.

A partire dalle ore 9.00 dell’1 gennaio 2022 Harry Potter: Return to Hogwarts sarà disponibile in contemporanea con gli USA su Sky Uno, Sky Cinema Harry Potter e NOW in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

Hanno partecipato all’evento anche numerosi altri membri del cast tra cui Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, il produttore David Heyman e i registi Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates.

Siete pronti a tornare a vivere la magia? Vi lasciamo con la nostra recensione di Harry Potter: Return to Hogwarts in attesa di conoscere il vostro parere sull'evento nei commenti!