Harry Potter: Return to Hogwarts, chi mancava nella reunion del cast?

La commovente reunion di Harry Potter ha inaugurato al meglio questo 2022 per tutti i fan della saga. Infatti lo speciale ha riportato sui nostri schermi i protagonisti dei film. Tuttavia i pubblico ha notato la mancanza di alcuni attori che hanno avuto un ruolo importante nel franchise : di chi si tratta?

Stiamo parlando principalmente di Michael Gambon e Maggie Smith, che hanno vestito rispettivamente i panni di Albus Silente (in sei film) e della professoressa Minerva McGranitt. I due sono stati citati nel corso dello speciale, in quanto membri importantissimi del cast, ma mancavano all'appello quando si è trattato di intervistare i protagonisti del franchise. Perché? Probabilmente le ragioni della loro assenza potrebbero essere legate a motivi di salute. Infatti gli attori, classe '40 e '34, non sono di certo giovani, e sarebbe stato stressante partecipare in un periodo come questo,alle riprese della reunion.

Ma Gambon e Smith non erano gli unici assenti all'appello. Tra questi, infatti, c'è anche Timothy Spall, che nella saga ha interpretato Peter "Codaliscia" Minus, e che probabilmente era impegnato con Spencer, film in cui recita al fianco di Kristen Stewart. Anche Julie Walters, che ha vestito i panni di Molly Weasley, ha deciso di non apparire, a differenza dell'interprete del signor Weasley aka suo marito sullo schermo. L'attrice si è ritirata dalla recitazione nel 2020, e probabilmente questo potrebbe essere legato alla sua assenza. Imelda Staunton, che è stata Dolores Umbridge, non ha invece potuto fare un cameo in quanto impegnata con le riprese di The Crown.

Tra gli altri assenti ci sono anche Robert Pattinson aka Cedric Diggory, David Thewlis ovvero Remus Lupin, Kenneth Branagh cioè Gilderoy Lockhart, Jim Broadbent che era Horace Slughorn, Warwick Davis che ha interpretato il Professor Flitwick, Harry Melling aka Dudley Dursley, Fiona Shaw cioè Petunia Dursley, Emma Thompson che era Sybill Trelawney, David Bradley cioè Argus Filch, Katie Leung che interpretava Cho Chang e Devon Murray ovvero Seamus Finnigan.

E voi, chi avreste voluto vedere? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi raccontiamo la nostra impressione sulla reunion di Harry Potter!