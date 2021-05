Harry Potter: quali sono i retroscena sui fantasmi di Hogwarts che i film hanno tagliato?

I libri di Harry Potter, si sa, ci aprono un mondo che negli otto film della saga viene per certi versi soltanto sfiorato: ben poco, ad esempio, ci dice la trasposizione cinematografica sui fantasmi delle quattro Case di Hogwarts e sulla loro storia, omettendo dettagli sicuramente interessanti e talvolta anche piuttosto drammatici.

I film, di fatto, si accontentano di presentarci soltanto Nick-Quasi-Senza-Testa e la Dama Grigia, vale a dire i fantasmi di Grifondoro e Corvonero, tralasciando però alcuni aspetti importantissimi della loro storia: nei libri, ad esempio, scopriamo come il lembo di pelle che si ostina a tenere attaccata al collo la testa di Sir Nicholas sia frutto dell'ascia malamente affilata che si occupò della sua decapitazione.

La storia della Dama Grigia, aka Helena Corvonero, è un meraviglioso intreccio di dramma e romanticismo: figlia della fondatrice di Hogwarts Priscilla Corvonero, la nostra rubò alla madre il diadema che sarebbe poi diventato uno degli Horcrux di Voldemort. Fuggita in Albania, sulle sue tracce si mise l'uomo che sarebbe poi diventato il Barone Sanguinario, vale a dire il futuro fantasma di Serpeverde, completamente assente nei film.

Perdutamente innamorato di Helena, il Barone finì per ucciderla in seguito al suo rifiuto di seguirlo, soltanto per poi togliersi la vita per il rimorso. Il fantasma di Tassorosso è invece il Frate Grasso, la cui storia ci viene però presentata non dai libri, bensì da Pottermore: trattasi di un ex-studente di Hogwarts che optò per la carriera ecclesiastica, salvo poi finire condannato a morte per stregoneria (i suoi confratelli non vedevano di buon occhio la sua capacità di curare le più gravi malattie semplicemente puntando contro il malato una bacchetta di legno).

Il nostro consiglio a chiunque si sia fermato ai soli film, dunque, è quello di approfondire il più possibile il mondo ideato da J.K. Rowling: siamo sicuri che non ve ne pentirete! Vediamo, intanto, come si evolve la storia tra Harry e Ginny nel corso dei film di Harry Potter.