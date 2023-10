Harry Potter, il regista della saga David Yates insignito dell'Icon Awards

Il Raindance Icon award 2023 è stato ufficialmente assegnato a David Yates. Non è il primo premio per il regista, che aveva già vinto 2 premi BAFTA e un Directors Guild of Great Britain Award.

Il regista è principalmente conosciuto per avere diretto gli ultimi 4 film della saga di Harry potter, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Alan Rickman e il recentemente scomparso Michael Gambon. Yates ha diretto anche i 3 capitoli della nuova saga “Animali Fantastici”, sempre appartenente all’universo di Harry Potter.

Yates, in seguito all’annuncio della sua vittoria, ha dichiarato: “Il Raindance Festival fa parte del nostro panorama cinematografico da oltre 30 anni, sostenendo e mostrando il lavoro di scrittori, produttori e registi emergenti, provenienti da tutto il mondo. Elliot (Grove) e il suo team hanno incoraggiato, ispirato e aiutato a educare molti lungo il percorso, me compreso, ed è un onore essere il destinatario di un Raindance Icon Award mentre celebriamo e godiamo del lavoro dell'ultima generazione di narratori di quest'anno.”

Elliot Grove, fondatore del Raindance Film Festival, ha aggiunto: “Dalla realizzazione di programmi televisivi di grande impatto e vincitori di premi alla direzione di uno dei più grandi e amati franchise cinematografici di tutti i tempi, la traiettoria della carriera di David è a dir poco ispirata. Anche il suo continuo sostegno a scrittori e registi emergenti è encomiabile. Ex allievo della Raindance Film School e membro della giuria del Raindance Film Festival nel 2019, David Yates fa già parte della storia di Raindance. Il suo contributo all'industria cinematografica britannica è iconico ed è quindi un grande privilegio consegnare a David Yates il Raindance Icon Award.” Il premio sarà assegnato all’apertura di gala del Festival il 25 Ottobre.

È presumibile che Yates farà un omaggio all’attore interprete di Silente dopo la sua scomparsa, come altre star di Harry Potter hanno ricordato Michael Gambon definendolo “un modello”.