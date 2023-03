Harry Potter, ci sarà un reboot del franchise? Warner Bros. Discovery aggiorna i fan!

Da tempo circolano diversi rumor sulla possibilità che la saga di Harry Potter possa ritrovare nuova linfa al cinema con un reboot. Voci che hanno mandato in subbuglio i fan del maghetto e ora, secondo quanto riporta Variety, a fare un po' di chiarezza ci ha pensato il CFO di Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels.

In una recente conferenza con gli investitori, Wiedenfels ha colto l'occasione per parlare del futuro di Harry Potter:"Il fatto che stiamo godendo di questo enorme successo con il lancio di Hogwarts Legacy, dodici anni dopo l'uscita dell'ultimo film, dimostra che ci sono così tante opportunità e abbiamo appena iniziato ad espanderle".



Nessuna conferma o smentita ma parole piuttosto eloquenti: il mondo di Harry Potter tornerà:"Per farla breve" ha proseguito Wiedenfels "Penso che quest'approccio di un'unica azienda con una grande leadership nelle singole unità di business ma con una gestione coordinata del franchise sia probabilmente una delle maggiori opportunità dell'azienda". Ma è proprio necessario un reboot della saga? Nel 2020 vi abbiamo raccontato perché secondo noi c'è bisogno di una serie tv su Harry Potter.

Nel frattempo quest'anno aprirà un'attrazione a tema Harry Potter a Tokyo; un tour nell'universo del maghetto creato da J.K. Rowling che diventerà l'attrazione al coperto del franchise più grande al mondo nonché il primo Warner Bros. Studio Tour in Asia.



Nel frattempo non si placano le polemiche intorno alla scrittrice della saga; qualche settimana fa J.K. Rowling ha ribadito di essere stata fraintesa per quanto riguarda la polemica sui tweet transfobici di qualche anno fa.