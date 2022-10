Harry Potter, Ralph Fiennes difende JK Rowling: 'Abusi verbali disgustosi'

Negli ultimi tempi sono state usate parole dure nei riguardi di JK Rowling e così Ralph Fiennes, interprete di Voldemort nella saga cinematografica di Harry Potter, ha deciso di prendere le difese dell'autrice verso cui, a suo dire, sarebbero stati compiuti disgustosi abusi verbali.

Parlando con il New York Times, Fiennes ha rivelato di comprendere in parte l'astio di alcuni fan, ma di essere rimasto estremamente provato dalla violenza verbale di cui la mamma del celebre maghetto è stata vittima: "J.K. Rowling ha scritto questi grandi libri sull'empowerment, su bambini che si ritrovano e affrontano le difficoltà della vita e le oscurità del mondo. Ha scritto di come si diventa un essere umano migliore, più forte e moralmente superiore. L'abuso verbale a lei diretto è disgustoso, è spaventoso".

L'acclamato attore ha continuato a dire di essere in sintonia con alcune delle dichiarazioni della Rowling. "Voglio dire, posso capire che una parte del fandom sia molto arrabbiato per quello che dice lei sulle donne. Ma penso che non si tratti di un'ideologia fascista. È solo una donna che dice: 'Sono una donna e mi sento una donna e voglio poter dire che sono una donna.' E capisco ciò che vuole affermare. Anche se non sono una donna".

La bufera che ha travolto JK Rowling sembra non essere destinata ad esaurirsi molto presto visto che l'autrice sembra essere più ferma che mai sulle sue posizioni. Staremo a vedere come gli appassionati di Harry Potter reagiranno a queste parole dell'interprete di Voldemort.