Harry Potter, quando è nato Silente? Scoprite se in Hogwarts Legacy può esserci

Abbiamo finalmente avuto un assaggio Hogwarts Legacy, l'atteso Action/RPG single player ambientato nell'universo di Harry Potter. Secondo quanto riportato, il lancio ufficiale sarebbe fissato per la fine del 2022, e nel frattempo i fan si chiedono in quale epoca sarà ambientato e soprattutto se Silente ci sarà. Ecco la risposta.

Secondo quanto annunciato, Hogwarts Legacy ci porterà due secoli prima gli eventi dei libri di Harry Potter. Proprio in questi tomi J.K. Rowling aveva dichiarato che Silente aveva circa 150 anni. Tuttavia, considerando che la stessa autrice sul sito ha scritto che il personaggio è nato nel 1881, al momento della sua morte aveva in realtà "soltato" 115 anni, e non 150 come dichiarato da Rowling.

Questo vuol dire che, essendo Hogwats Legacy ambientato nel 1800, non dovrebbe presentare il personaggio di Silente tra i suoi protagonisti. Silente, infatti, sarebbe nato alla fine del secolo, o al più verso la metà, considerando le due opzioni presentate da Rowling. Intanto ci si chiede quali personaggi saranno presenti nel gioco, che vedrà come voce narrante Claudio Moneta.

Nel frattempo, ancora prima dell'uscita del videogioco, tutti attendono di rivedere l'amato personaggio in Animali Fantastici 3: I segreti di Silente, la cui uscita, inizialmente prevista per il 15 Aprile, verrà probabilmente posticipata.