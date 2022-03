Harry Potter, quando è avvenuto il primo incontro tra Voldemort e Nagini?

Nagini è l'unica, vera eccezione alla regola nella vita di Voldemort: il più potente mago oscuro di tutti i tempi non ha mai riposto la sua fiducia in nessun essere vivente, ad eccezione appunto del serpente nel quale, a testimonianza di un rapporto di vera e propria simbiosi, decise di riporre un pezzo della sua anima.

Ma quando potrebbe essere avvenuto il primo incontro tra Voldemort e il suo futuro Horcrux? Libri e film non ci forniscono indicazioni precise in tal senso, ma ripercorrendo le tappe della vita dei due si può quantomeno arrivare a immaginare un luogo e un momento che potrebbero effettivamente avere senso.

L'ipotesi più accreditata è che Voldemort abbia incontrato Nagini durante il suo periodo di "esilio" in Albania, quando il mago era stato ridotto a qualcosa di molto simile a un fantasma dopo aver tentato di uccidere Harry: all'epoca (si parla degli anni che vanno dal 1981 al 1994) Voldemort prese possesso dei corpi di vari animali, ma solo i serpenti riuscivano a sopportare la sua presenza senza perdere la vita.

L'introduzione di Nagini in Animali Fantastici, però, sembra mettere in dubbio questa teoria: il fatto che I Crimini di Grindelwald sia ambientato nel 1927 rende effettivamente poco credibile l'ipotesi di un incontro avvenuto più di mezzo secolo dopo! Dal momento in cui siamo ormai a conoscenza della natura umana di Nagini, però, non è da escludere che la ragazza abbia conosciuto Tom Riddle prima che questi diventasse Voldemort.

Quale idea vi sembra la più credibile! Diteci la vostra nei commenti, nella speranza che anche J.K. Rowling ci dia, prima o dopo, una risposta alle nostre domande! A proposito di personaggi apparsi anche in Animali Fantastici, intanto, scopriamo insieme quando è nato Albus Silente.