Harry Potter: qual è il mago più potente dell'Ordine della Fenice?

In attesa di poter ammirare qualche materiale ufficiale di Animali Fantastici 3 (ancora senza titolo) e di capire quanto siano vere le voci che vorrebbero un rilancio televisivo, su HBO Max, della saga di Harry Potter, scopriamo oggi insieme una curiosità: qual è il mago più forte tra tutti i membri del Secondo Ordine della Fenice.

Secondo sì, perché in verità di Ordini della Fenice ne esistono due: il Primo, quello formatosi dopo la prima ascesa di Voldemort, e poi il Secondo, nato invece a protezione di Harry Potter dopo la seconda venuta del Signore Oscuro. Del Primo non ce ne occuperemo, perché a interessarci sono i membri del Secondo, cioè quello che abbiamo imparato a conoscere durante la lettura dei romanzi di J.K. Rowling e anche nei successivi adattamenti cinematografici.



Innanzitutto, i membri del Secondo Ordine della Fenice ammontano a 30 e sono: Sirius Black, Amelia Bones, Fleur Delacour, Elphias Dodge, Arabella Figg, Mundungus Fletcher, Hermione Granger, Hestia Jones, Rubeus Hagrid, Deadlus Lux, Remus Lupin, Olympe Maxime, Alastor Moody, Minerva McGranitt, Severus Piton, Harry Potter, Sturgis Podmore, Aberforth Silente, Kingsley Shacklebolt, Ninfadora Tonks, Albus Silente, Emmeline Vance e praticamente l'intera Famiglia Weasley ad eccezione di Percy.



Neanche a dirlo, il Mago più potente dell'intero Ordine è senza dubbio Albus Silente, per giunta anche il più potente del Primo Ordine della Fenice.