Harry Potter, qual è il colpo di scena migliore? Non quello a cui state pensando

La saga letteraria e cinematografica di Harry Potter è ricca di colpi di scena. Dalla scoperta di Harry di essere un giovane mago, alla prima battaglia contro il male, la camera dei segreti, Barty Crouch Jr. con le fattezze di Moody e molte altre. Ma la verità più sorprendente riguarda un amico stretto di Ron.

Non Harry e nemmeno Hermione ma... Crosta, il topo del giovane Weasley. In Harry Potter e il prigioniero di Azkaban si scopre che in realtà il roditore non è altro che Codaliscia, ex amico dei genitori di Harry, Sirius e Lupin che li tradì diventando un seguace di Lord Voldemort. I film di Harry Potter hanno conquistato anche Netflix, e sono tra i titoli più visti della libreria dello streamer.



La storia di Peter Minus (Timothy Spall) viene raccontata nel terzo capitolo, quando scopriamo che era il miglior amico di James Potter (Adrian Rawlins), Sirius Black (Gary Oldman) e Remus Lupin (David Thewlis) quando frequentavano Hogwarts ed erano tutti di Grifondoro. Nascosto nel mantello dell'invisibilità, Harry (Daniel Radcliffe) scopre dalle parole della professoressa McGranitt (Maggie Smith) che Peter è stato ucciso da Sirius, l'uomo imprigionato ad Azkaban perché accusato di aver fornito a Voldemort (Ralph Fiennes) informazioni su Peter e i genitori di Harry. Ritenuto morto per oltre un decennio, Peter in realtà è vivo e vegeto.



Quando Sirius riesce a riunire Harry, Ron (Rupert Grint), Hermione (Emma Watson) e Lupin alla Stamberga Strillante, l'oscura verità viene rivelata. Peter non è morto, si tagliò un dito per convincere gli altri della sua scomparsa; in realtà fu lui a tradire i Potter e utilizzò le sue abilità di animagus per diventare il ratto domestico di Ron. Uno dei colpi di scena più grandi dell'intera trama della saga.



