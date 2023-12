Harry Potter: i protagonisti diventa star del punk grazie all'IA

I fan del cinema e delle serie tv hanno trovato nelle varie intelligenze artificiali generative uno strumento semplice ed estremamente efficace per reinventare le proprie saghe preferite e inserire i personaggi più amati di sempre in nuovi contesti. Oggi scopriamo i protagonisti di Harry Potter immaginati come esponenti della sottocultura punk.

Dopo avervi mostrato la scena di Harry Potter, apprezatissima dai fan, ma cancellata dal montaggio finale, torniamo a parlare delle trasposizioni dei romanzi di J.K. Rowling per condividere le immagini, pubblicate su Instagram su un profilo dedicato alle creazioni dell’intelligenza artificiale, dedicate a Harry Potter e ai suoi compagni di viaggio.

Le riuscitissime elaborazioni grafiche immaginano Ron, Hermione, Harry, Voldemort, Ginny, Draco, Luna, Hagrid, Bellatrix e Dobby, in una veste del tutto particolare: i protagonisti della saga letteraria per ragazzi, sono stati immortalati con vistose creste, capelli colorati, tatuaggi in bella vista e giacche di pelle chiodate, in pieno stile punk rock, unendo, in questo modo, due classici elementi della cultura britannica.

Hagrid, tra tutti, sembra quello più a suo agio nel ruolo, al contrario di Harry, forse il meno adatto a essere inserito in un contesto e in un mood di quel tipo.

In attesa di scoprire quale altra sorpresa avranno in serbo i fan della serie per quanto riguardi la generazione di ambientazioni e situazioni particolari, vi lasciamo alle nostre riflessioni sulla necessità di una serie tv di Harry Potter.