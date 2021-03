Harry Potter: i professori di Difesa Contro le Arti Oscure e la loro maledizione

Difesa Contro le Arti Oscure è una delle materie più pericolose tra quelle insegnate a Hogwarts nella saga di Harry Potter, non solo per gli studenti che rischiano di essere colpiti da incantesimi e maledizioni durante delle normali lezioni, ma anche e sopratutto per i professori che ne accettano la cattedra.

Vedendo ogni loro insegnante di Difesa Contro le Arti Oscure abbandonare la scuola (o peggio) dopo appena un anno, gli studenti della scuola hanno iniziato a credere che la materia stessa fosse in preda ad una vera e propria maledizione. Peccato che nessuno sapeva che queste voci erano ancora più fondate di quanto potessero immaginare.

Come rivelato da Albus Silente a Harry durante una delle loro lezioni nel libro de Il principe mezzosangue, infatti, ciò è dovuto al fatto che Voldemort in persona fece domanda per insegnare Difesa Contro le Arti Oscure a Hogwarts non una, ma ben due volte. Il primo tentativo avvenne dopo dopo la sua laurea, con l'allora preside Armando Dippet che lo invitò a tornare qualche anno dopo con più esperienza sulle spalle, mentre il secondo rifiuto arrivò dallo stesso Silente.

È proprio a quel punto che il mago oscuro decise molto probabilmente di scagliare una maledizione sul ruolo. Come spiegato dal preside, infatti, dopo quell'ultimo incontro la scuola non è stata in grado di mantenere un insegnante di Difesa contro le Arti Oscure per più di un anno. Da allora, per quanto riguarda i sei anni di Harry a Hogwarts, gli studenti hanno visto susseguirsi Quirinus Raport (Quirrel), Gilderoy Allock (Lockhart), Remus Lupin, Alastor Moody - che in realtà non ha mai neanche messo piede nella scuola, visto che è stato rapito da Barty Crouch Jr. prima di poter iniziare - Dolores Umbridge e infine Severus Piton.

Secondo voi chi è il miglior insegnante di Difesa Contro le Arti Oscure apparso nella saga? Fateci sapere le vostre preferenze nei commenti qui sotto!