Harry Potter e il Principe Mezzosangue, perché è il film meno amato da Daniel Radcliffe?

Sesto capitolo della saga di Harry Potter, non sembrerebbe essere uno dei film ricordati meglio da Daniel Radcliffe. Le dichiarazioni di Harry Potter sul Principe Mezzosangue confermerebbero il suo disagio.

Più volte l'attore si sarebbe espresso intorno al sesto capitolo, già criticato dai fan per i numerosi tagli operati dal regista sulla trama. Ma questo non sembra essere stato il motivo di tale ricordo negativo.

Daniel Radcliffe avrebbe confessato tempo fa di non considerare memorabile la sua performance: "Non fui abbastanza bravo. [...] Trovo difficile riguardarlo". Questo sembra essere dovuto anche alla situazione in cui al tempo si trovava l'attore, con alcuni problemi con l'alcol che avrebbero compromesso alcune scene girate.

Ma il suo sentimento non sembrava essere unico, infatti anche la stessa Emma Watson in quel periodo avrebbe pensato di mollare il ruolo di Hermione Granger, in quanto provava un sentimento di inappartenenza e disagio in un cast prevalentemente al maschile. Nel 2007 inoltre Rupert Grint avrebbe affermato che: "Emma non vuole più interpretare Hermione. È stanca di essere etichettata come 'quella ragazza di Harry Potter'. È rimasta scioccata da un fan che la importunava persino a scuola."

