Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Daniel Radcliffe duro: 'Non fui abbastanza bravo'

Harry Potter e il Principe Mezzosangue non è esattamente il capitolo preferito dei fan del maghetto per quanto riguarda la saga cinematografica: il film di David Yates fu aspramente criticato soprattutto per i consistenti tagli operati a danno di passaggi del libro ritenuti fondamentali, come quelli relativi alla storia di Voldemort.

A quanto pare, però, non sono i soli fan ad avere qualche problema con il sesto capitolo della saga tratta dai libri di J.K. Rowling: anche lo stesso Daniel Radcliffe, infatti, ha ammesso di non amare particolarmente la performance offerta sul set di Harry Potter e il Principe Mezzosangue.

"Non fui abbastanza bravo. [...] Trovo difficile riguardarlo" confessò l'attore qualche tempo fa, adducendo come motivi della sua prova al di sotto delle aspettative, tra le altre cose, anche i problemi con l'alcol contro cui l'attore combatteva ai tempi delle riprese di Harry Potter e il Principe Mezzosangue: Radcliffe ha infatti ammesso di aver girato più di una scena in condizioni non proprio di perfetta lucidità, compromettendo inevitabilmente anche il risultato del suo lavoro.

Passaggi a vuoto di una saga che, pur affrontando le dovute critiche, è rimasta innegabilmente nei cuori di milioni di fan sparsi in tutto il mondo: a tal proposito, per chi volesse rivivere le atmosfere di Harry Potter, ecco come raggiungere il vero castello di Hogwarts situato in Inghilterra.