Harry Potter: ora potete acquistare il copione di Animali Fantastici I Segreti di Silente!

Se vi siete già assicurati una copia dell edizione home video di Animali Fantastici I segreti di Silente, grazie a Adriano Salani Editore potrete immergervi nuovamente nel magico mondo di Harry Potter con il copione originale del film.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, in queste ore è arrivata in Italia la sceneggiatura di Animali Fantastici: I segreti di Silente, il copione originale scritto da JK Rowling insieme a Steve Kloves. Sulla propria pagina ufficiale di Facebook, l'editore ha mostrato il volume disponibile in tutte le librerie italiane dichiarando:

"Il gran giorno è arrivato! In contemporanea mondiale, è disponibile da oggi in tutte le librerie lo screenplay originale di “Animali Fantastici. I Segreti di Silente”. Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald ha intenzione di prendere il controllo del mondo magico, ma non può fermarlo da solo... Correte a scoprire il terzo capitolo della saga di Animali Fantastci, un’avventura epica allo stato puro che completa l’esperienza del film con contenuti speciali e commenti inediti".

La saga di Animali Fantastici ha faticato al botteghino con questo terzo capitolo, dopo una performance già poco convincente del secondo, I crimini di Grindelwald, uscito nel 2018: secondo i report tutto il Wizarding World rischia il reset a causa del flop del film, dato che il franchise di Harry Potter è troppo importante per Warner Bros. per essere semplicemente abbondato. Secondo voi cosa accadrà in futuro con la saga, tra film e serie tv? Ditecelo nei commenti!