Harry Potter... con le pistole! Sul web spopola il video parodia del primo film

Harry Potter ormai da diversi anni è entrato a far parte dell'immaginario popolare, un fenomeno culturale che sembra non perdere mai l'entusiasmo dei fan, come dimostra il successo ottenuto ad ogni passaggio sulla tv generalista. E quando ci si mette anche il mondo del web ecco nascere video come quello che in queste ore sta spopolando su YouTube.

La clip mostra alcune delle sequenze più famose di Harry Potter e la pietra filosofale, con le pistole che sostituiscono incantesimi e bacchette magiche.

Una parodia divertente che sembra aver conquistato i fan, pronti ad ironizzare su una delle saghe più significative degli ultimi vent'anni di cinema.



Harry Potter è tornato di recente proprio sui canali Mediaset per conquistare per l'ennesima volta, come se fosse la prima, il cuore dei milioni di appassionati alle vicende maghetto predestinato, Harry Potter, l'unico essere vivente sopravvissuto al Signore Oscuro, Lord Voldemort.

Il video prende in considerazione il primo film della saga, Harry Potter e la pietra filosofale, quando le vicende del giovanissimo Harry (Daniel Radcliffe) hanno inizio.

Accompagnato da Hagrid (Robbie Coltrane), Harry fa la conoscenza di quelli che saranno i suoi migliori amici, Ron Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson).

Nel suo percorso scolastico, Harry conoscerà insegnanti come Severus Piton (Alan Rickman), Minerva McGranitt (Maggie Smith) e il preside di Hogwarts, Albus Silente (Richard Harris nei primi due film, Michael Gambon nei successivi capitoli).



In questi giorni Rupert Grint ha spiegato perché ha aspettato a dire la sua su J.K. Rowling e le polemiche scoppiate dopo un suo commento giudicato transfobico su Twitter. Sul nostro sito trovate anche un approfondimento su Daniel Radcliffe e la vita dopo Harry Potter.