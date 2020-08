Harry Potter e la Pietra Filosofale supera il miliardo al boxoffice a 20 anni dall'uscita

A quasi vent'anni dalla sua prima uscita originale nelle sale cinematografiche americane, il primo, storico e amatissimo Harry Potter e la Pietra Filosofale di Chris Columbus ha raggiunto l'incasso complessivo di 1 miliardo di dollari al boxoffice mondiale, ovviamente grazie alle nuove uscite al cinema dovute alla Pandemia.

Il suo ritorno nelle sale cinematografiche cinesi e in diversi altri mercati internazionali lo scorso 14 agosto, in versione 4K e 3D, ha infatti lasciato guadagnare al film la cifra necessaria per raggiungere ai botteghini globali l'esatto ammontare di 1,001,260.000. A conti fatti, questo nuovo traguardo rendere Harry Potter e la Pietra Filosofale il secondo film della saga a superare il miliardo di dollari insieme a Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2, che al contrario è il capitolo conclusivo del franchise.



Andrew Cripps, presidente della Distribuzione Internazionale Warner Bros, ha dichiarato: "Siamo davvero entusiasti di vedere Harry Potter e la Pietra Filosofale deliziare una nuova generazione di pubblico. La popolarità del film tra gli spettatori in Cina che lo stanno scoprendo per la prima volta dimostra che il fascino di queste storie è davvero universale e senza tempo".



Questo fa salire Harry Potter e la Pietra Filosofale anche al 47° posto dei film con il maggior incasso della storia.