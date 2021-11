Harry Potter e la pietra filosofale, il regista: 'rilasciate la versione di tre ore!'

Harry Potter e la pietra filosofale è stato rilasciato nel 2001 e ha presentato per la prima volta al mondo il maghetto Harry Potter. Il regista della pellicola, Chris Columbus, ha svelato che esiste una versione del film della durata di tre ore e gli piacerebbe che venisse rilasciata.

Come spesso succede negli adattamenti cinematografici tratti dai libri, non sempre è possibile ricreare tutto alla perfezione, spesso per mancanza di tempo. La versione ufficiale di Harry Potter e la pietra filosofale dura attualmente 2 ore e 32 minuti, adattare il primo libro di JK Rowling non è stato un compito facile e lo sceneggiatore Steve Kloves ha fatto del suo meglio per includere gli elementi che erano più importanti per i fan.

Tutto sommato la pellicola risulta piuttosto fedele al libro ma alcune scene sono state tagliate dal montaggio finale, come ad esempio quelle con il malizioso poltergeist Pix che infesta la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Le scene con il pestifero Pix (Rik Mayall) non sono state rilasciate, nemmeno nella "Ultimate Edition" del film che dura sette minuti in più.



Intervistato da The Wrap riguardo alla sua esperienza nella realizzazione del film, Columbus ha svelato di essersi reso conto che il film si stava connettendo con il pubblico quando hanno proiettato quella versione di tre ore a Chicago e i presenti hanno detto che ne volevano ancora di più. "Sapevamo che il film funzionava perché abbiamo fatto un paio di anteprime. In particolare un'anteprima di Chicago in cui il nostro primo montaggio è stato di tre ore. I genitori in seguito hanno detto che era troppo lungo, i bambini hanno detto che era troppo corto. Ho pensato, beh, presumibilmente i bambini hanno una capacità di attenzione più breve, quindi questa è una buona cosa. Quasi mezz'ora di scene è stata poi rimossa prima dell'uscita nelle sale.”

Columbus si è detto favorevole ad un futuro rilascio di quella versione estesa: "Dobbiamo riportare Pix nel film, è stato tagliato dal film!". Riflettendoci, sembra sorprendente che la Warner Bros. non abbia ancora rilasciato questa versione finora, i fan l'accoglierebbero senza dubbio con entusiasmo. Per ora però dovranno accontentarsi delle celebrazioni per i vent'anni della saga con il ritorno di Harry Potter al cinema e l'installazione di bacchette magiche di Harry Potter a Londra. Vi piacerebbe vedere la versione di tre ore del film? Fatecelo sapere nei commenti!