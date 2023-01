Harry Potter e la Pietra Filosofale: JK Rowling aiutò Alan Rickman ad interpretare Piton!

Torna l'inverno e con lui anche le maratone di Harry Potter. In occasione del ritorno in tv del primo capitolo della saga l'interesse dei fan è sempre più vivo soprattutto verso i personaggi più amati. Tra questi c'è sicuramente il Severus Piton interpretato dal compianto Alan Rickman.

Nonostante la Rowling abbia comunque avuto voce in capitolo sulla realizzazione dei film pare sia intervenuta particolarmente nell'adattamento dell' arcigno professore di pozioni interpretato dall'attore inglese. Sembra, infatti, che la scrittrice abbia dato precise direttive a Rickman per quanto riguarda la messa in scena del personaggio, le intenzioni e le emozioni che avrebbe dovuto trasmettere. L'interprete fu scelto personalmente da J.K Rowling che gli fornì anche dei dettagli essenziali sulla backstory del personaggio.

Durante le riprese dei film la scrittura della saga era ancora in corso. Secondo il regista Chris Columbus, infatti, Rickaman avrebbe scoperto subito il destino di Piton, poichè questo, a parere della Rowling, lo avrebbe aiutato ad interpretarlo al meglio. La scomparsa di Rickman, avvenuta nel 2016 sconvolse il mondo del cinema ma soprattutto coloro che avevano avuto modo di condividere il set con lui durante le riprese di Harry Potter.

Gli anni passati, però, sembra non rendano la saga meno forte al botteghino. Dopo il ritorno al cinema nel 2021, infatti, Harry Potter ha trionfato al box office italiano a 20 anni di distanza, battendo ogni tipo di record. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!