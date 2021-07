Harry Potter e la Pietra Filosofale: contenuti inediti per l'edizione del 20° anniversario

Il prossimo agosto Warner Bros. distribuirà una nuova edizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale in occasione del 20° anniversario della sua uscita nei cinema di tutto il mondo avvenuta nel novembre del 2001. Nella nuova edizione saranno inseriti anche tantissimi contenuti speciali e inediti come un nuovo commento del regista Chris Columbus.

La nuova edizione di Harry Potter al Pietra Filosofale sarà disponibile sul mercato a partire dal 17 agosto prossimo per celebrare i 20 anni dall'uscita in sala della pellicola tratta dall'omonimo romanzo di J.K. Rowling arrivata negli Stati Uniti nel novembre 2001 e in Italia a dicembre, in tempo per le festività natalizie. L'edizione conterrà anche una nuova Magical Movie Mode, che includerà un nuovissimo commento audio del regista Chris Columbus che parlerà di alcune chicche e aneddoti riguardanti la produzione del primo film, ma anche scene eliminate e alcuni test per mettere alla prova il pubblico della sua conoscenza del mondo magico concepito da Rowling.

In una precedente intervista concessa qualche tempo fa, lo stesso Columbus rivelava che il primo montaggio di Harry Potter e la Pietra Filosofale durava tre ore: "Quando abbiamo finito il film e l'abbiamo proiettato a Chicago il pubblico lo ha adorato. Il pubblico si divorò il film. Era lungo 2 ore e 50 minuti in quel momento e i bambini pensavano che fosse anche troppo breve mentre i genitori pensavano che fosse troppo lungo".

Il film più lungo dell'intera saga rimane Harry Potter e la Camera dei Segreti, diretto nuovamente da Columbus: "Mi sono divertito molto di più con Harry Potter e la Camera dei Segreti, fu come passare dalla notte al giorno, perché potevo davvero scatenarmi e portare un po' del mio stile particolare per il film".