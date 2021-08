Harry Potter e La Pietra Filosofale fa 20 anni: Tom Felton al Back To Hogwarts Fan Event

Continuano le iniziative per celebrare i 20 anni dall'uscita al cinema di Harry Potter e La Pietra Filosofale, e dopo un nuovo, speciale set LEGO dedicato a Harry Potter, Draco Malfoy in persona a.k.a. Tom Felton sarà presente al Fan Event Back To Hogwarts.

20 anni fa usciva al cinema Harry Potter e La Pietra Filosofale, il primo film in una saga cinematografica che sarebbe diventata tra le più popolari al mondo (e già i record d'incassi dell'epoca facevano ben presagire).

L'adattamento del primo romanzo sul maghetto con la cicatrice nato dalla fantasia di J.K. Rowling è ormai un ricordo pieno di nostalgia per i Potterhead che sono cresciuti assieme a Harry, e una nuova scoperta dal gusto un po' retrò (ossia, un classico) per le generazioni di adesso che vi si avvicinano per la prima volta.

Tuttavia, la magia non è mai svanita, e anzi, è ora viva più che mai in tantissime forme differenti, e grazie alle numerose iniziative a tema, proprio come quelle per celebrare questo importante anniversario.

Il 1 settembre, il giorno del ritorno a Hogwarts per tanti giovani maghi (non a caso è il Back TO Hogwarts Day), partirà infatti non solo l'Espresso per Hogwarts dal Binario ) 9 e 3/4, ma anche un evento ufficiale in live streaming con la partecipazione di Tom Felton.

La celebrazione interattiva che avrà inizio alle 11.30 sulla pagina facebook ufficiale di Harry Potter prende il nome di “Back to Hogwarts Global Fan Celebration | 20 Years of Harry Potter Movie Magic”, e promette tante notizie e filmati imperdibili.

E se volete essere perfettamente a tema, dal 1 settembre troverete anche un filtro Instagram dedicato (cercate Platform Nine and Three-Quarters) sul canale Instagram del Wizarding World.

E voi, pronti a tornare a Hogwarts?