Harry Potter, la petizione dei fan per salvare la tomba di Dobby

Quanto vogliamo bene a Dobby? I fan di Harry Potter non hanno potuto fare a meno di affezionarsi all'elfo domestico che sembrava voler a tutti i costi attentare alla vita del maghetto, salvo poi rivelarsi uno dei suoi più fedeli alleati fino alla fine, quando la sua morte ci regalò uno dei momenti più toccanti della saga.

Mentre Daniel Radcliffe ricorda l'importanza di Alfonso Cuaron per Harry Potter, dunque, proprio la morte di Dobby diventa argomento di discussione tra i fan, che in questi giorni vedono messo in pericolo il simbolo stesso di quella sequenza, vale a dire la tomba dell'elfo domestico situata sulla spiaggia dove furono effettuate le riprese del finale di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1.

Stando a quanto riportato da alcune testate d'oltremanica, infatti, i residenti avrebbero avanzato la richiesta di liberare la spiaggia da quella sorta di monumento all'elfo eroicamente caduto, in quanto elemento di disturbo per il paesaggio: un'iniziativa che non è andata giù ad alcuni fan della saga, che prontamente hanno presentato una petizione al British National Trust perché la tomba del povero Dobby venga preservata nella sua integrità.

Vedremo dove porterà questa battaglia: siamo sicuri, comunque, che in molti si schiereranno a favore dell'iniziativa dei fan! Non solo Dobby, comunque: recentemente un'Intelligenza Artificiale ha ricreato i volti dei personaggi di Harry Potter a partire dalle descrizioni del libro.