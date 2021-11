Harry Potter, Peter O'Toole ha rifiutato il ruolo di Silente per un nobile motivo

Il franchise di Harry Potter ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo ammaliando grandi e piccini grazie alla sua storia fantastica e ad un cast pieno di artisti di talento. Richard Harris ha interpretato Albus Silente nei primi due film ma è stato necessario un recast quando l’attore è scomparso nel 2002.

La morte di Harris ha lasciato un grande vuoto, sia in termini di grandezza e talento sia nel franchise dato che Silente era uno dei personaggi principali. La produzione quindi ha dovuto ingaggiare qualcun altro per interpretare il grande mago e l'otto volte candidato all'Oscar Peter O'Toole, più famoso per il ruolo principale nel classico del 1962 Lawrence d'Arabia, ha quasi raccolto il testimone nelle vesti del preside di Hogwarts.



Chris Columbus, che ha diretto Harry Potter e la pietra filosofale e La camera dei segreti e ha prodotto Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ha raccontato a TheWrap un retroscena: "È stato ovviamente un duro colpo quando Richard Harris è morto. Ricordo una cosa interessante perché [il regista de Il Prigioniero di Azkaban] Alfonso Cuaron e io abbiamo incontrato Peter O'Toole per interpretare Silente, ed era vicino al ruolo, ma Richard era stato il suo migliore amico e quindi ha deciso di non farlo”.

O'Toole, che all'epoca aveva 70 anni, decise quindi di rifiutare il ruolo in uno dei più grandi franchise per rispetto del suo migliore amico. O'Toole è morto nel 2013, all'età di 81 anni, dopo il suo rifiuto i produttori si sono rivolti a Michael Gambon (che all'epoca aveva 62 anni) che ha terminato i successivi sei film della serie. Columbus recentemente ha parlato anche di un eventuale remake di Harry Potter. Naturalmente, Silente è stato rifuso ancora una volta per la serie di film prequel Animali fantastici e dove trovarli, che vede Jude Law interpretare una versione più giovane del mago. Il terzo film della serie di cinque film in programma Animali fantastici: i segreti di Silente uscirà nell'aprile 2022. Columbus vorrebbe inoltre riportare il magico trio di Harry Potter sul grande schermo adattando l'opera teatrale del 2016 Harry Potter and the Cursed Child.