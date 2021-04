Harry Potter: quali sono i personaggi dei libri tagliati dai film?

Nel mondo magico creato da J.K. Rowling sono presenti oltre 700 personaggi, dunque non sorprende il fatto che molti di essi non abbiano trovato spazio negli adattamenti cinematografici, tra quelli che sono stati a malapena citati e quelli che sono stati esclusi del tutto dalla storia.

In questo breve articolo, dunque, abbiamo deciso di raccogliere i principali personaggi mai apparsi nei film di Harry Potter. Potete trovare la lista qui di seguito:

Pix, il dispettosissimo poltergeist di Hogwarts (le sue scene nel primo film sono state tagliate).

Charlie Weasley, secondogenito dei Weasley (Anche se in realtà può essere intravisto nella foto della famiglia Weasley in Egitto ne La Camera dei Segreti).

Winky, l'elfa domestica dei Crouch.

Ludo Bagman, capo dell'Ufficio per i Giochi e gli Sport Magici, nonché organizzatore della Coppa del Mondo di Quidditch ne Il Calice di Fuoco.

Professor Rüf, il fantasma insegnante di Storia della Magia.

Augusta Paciock, la nonna di Neville.

Hepzibah Smith, discendente di Tosca Tassorosso.

La famiglia Gaunt: Orvoloson, Merope e Orfin

Andromeda e Ted Tonks, genitori di Ninfadora Tonks.

Alcuni di essi, come Charlie Weasley e Augusta Paciock, hanno effettivamente una parte marginale anche all'interno dei romanzi, mentre l'esclusione di altri è dovuta in parte ai rimaneggiamenti della trama. Pensiamo per esempio all'elfa domestica dei Crouch, Winky, la quale ricopre un ruolo importantissimo all'interno degli eventi della versione cartacea de Il Calice di Fuoco, o alla famiglia Gaunt e Hepzibah Smith, il cui rapporto con Tom Riddle è essenziale per scoprire di più sul passato di Voldemort ne Il Principe Mezzosangue.

Eravate a conoscenza dell'esistenza di questi personaggi? Fatecelo sapere nei commenti. A proposito del franchise, intanto, LEGO ha svelato 8 nuovi set dedicati a Harry Potter.