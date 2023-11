Harry Potter, perché Voldemort uccide James e Lily Potter?

Per chiunque sia cresciuti nei primi anni 2000 sicuramente è stato un vero trauma il momento esatto in cui nel primo dei film su Harry Potter, il piccolo mago rimaneva l'unico superstite del diabolico assalto di Voldemort alla casa in cui abitava insieme ai suoi genitori James e Lily.

Di certo è uno di quei momenti che si possono ritenere cruciali all'interno del franchise e che siamo sicuri nemmeno lo stesso attore protagonista potrà mai dimenticare. Anche se di certo ultimamente Daniel Radcliffe sta deludendo i suoi fan.

Tuttavia ciò che in molti forse non si sono mai chiesti è: per quale motivo il signore oscuro decide di uccidere la coppia di maghi? Certo, si potrebbe presumere che li ritenesse pericolosi in quanto membri dell'ordine della fenice, ma sotto c'è ben altro e si tratterebbe di una profezia.

Questa infatti, insisteva sulla possibilità molto forte che Voldemort sarebbe stato destinato a cadere da un momento all'altro. Ciò si sarebbe verificato per mano di un ragazzo nato nel mese di luglio. Come è noto però, il pericoloso villain non poteva prevedere come sarebbero andate le cose per lui.

Voi che ne pensate? Quante volte avete rivisto i film di Harry Potter?