Harry Potter, ecco perché Jason Isaacs non voleva tornare nei panni di Lucius Malfoy

La fortuna della saga di Harry Potter sta anche nella validità dei comprimari, quei personaggi dal minutaggio esiguo se confrontato a quello dei tre protagonisti principali ma che, anche nel corso di un'apparizione lunga pochi minuti, hanno sin dal primo momento occupato un loro posto nei cuori dei fan.

A questa categoria fa senz'altro parte il Lucius Malfoy di Jason Isaacs: l'attore britannico riuscì a rendere meravigliosamente lo spirito altezzoso e infido del padre di Draco, entrando nelle grazie dei milioni di spettatori del franchise sin dai tempi di Harry Potter e la Camera dei Segreti.

Isaacs, però, nutriva dei dubbi sul suo ritorno in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte I: l'attore aveva infatti paura che, con Malfoy senior imprigionato dopo il ritorno di Voldemort, il suo spazio nel finale della saga sarebbe stato eccessivamente ridotto rispetto al passato. Un timore che fu subito spazzato via dalla stessa J.K. Rowling: "Sei uscito. Dal primo capitolo" fece notare la scrittrice ad Isaacs quando questi le chiese lumi sul suo ruolo. Il resto, come sappiamo, è storia.

Gli ultimi capitoli, d'altronde, riservano una splendida evoluzione ai signori Malfoy, ormai così terrorizzati dalla paura di perdere il loro unico figlio da arrivare a disinteressarsi completamente della guerra in sé. Per saperne di più sulla saga del maghetto, intanto, ecco le nostre 5 scene preferite dei film di Harry Potter.