Harry Potter, perché Hermione riceve la GiraTempo dalla professoressa McGranitt?

Che Hermione sia una persona giudiziosa e (talvolta fin troppo) razionale lo sappiamo bene: il personaggio di Emma Watson ci viene presentato in questo modo sin dalle prime pagine (o scene, che dir si voglia) di Harry Potter. Ma lo è davvero al punto da poter gestire un oggetto pericoloso come la GiraTempo?

Durante Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban scopriamo infatti che un'altra persona poco incline ai colpi di testa, vale a dire la professoressa McGranitt, ha affidato all'inseparabile amica di Harry e Ron il manufatto magico capace di riavvolgere il tempo: ma perché affidare una cosa del genere ad una ragazzina di appena tredici anni?

Il motivo, sulla carta, non giustifica la leggerezza della professoressa di Trasfigurazione: permettere a Hermione di seguire tutti i corsi del terzo anno di Hogwarts sembra infatti uno scopo, per quanto ammirevole, decisamente non sufficientemente nobile da giustificare l'utilizzo ripetuto di un oggetto così potente, soprattutto considerata l'età della nostra streghetta.

Nonostante J.K. Rowling non indugi in ulteriori spiegazioni, viene da immaginare che la McGranitt abbia avuto in mente un disegno più ampio: dimostrare che si possano affidare grosse responsabilità a maghi e streghe giovani ma già con la testa sulle spalle, ad esempio, e magari sperimentare un utilizzo pratico di un oggetto in una certa misura temutissimo dal Ministero stesso, come scopriamo in Harry Potter e l'Ordine della Fenice.

Ragionamenti che, comunque, non possono prescindere da un certo grado di rischio: la stessa Hermione, dopotutto, decide saggiamente di restituire la GiraTempo dopo aver sperimentato sulla propria pelle la sconfinata potenza e pericolosità di questo genere di magia. A proposito di effetti delle GiraTempo, in questi giorni si è tornato a parlare di un film su Harry Potter e la Maledizione dell'Erede.