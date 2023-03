Harry Potter, perché Harry non può vedere i Thestral prima della morte di Cedric?

La trama di Harry Potter non è priva di qualche ingenuità (sì, Giratempo, stiamo guardando te): una di queste riguarda il potere di vedere i Thestral, le spettrali creature che trainano le carrozze di Hogwarts, la cui visione è consentita soltanto a coloro che abbiano visto morire qualcuno. Perché, allora, Harry non riesce a vederli?

Il nostro maghetto riesce infatti ad avvertire la presenza dei Thestral soltanto durante Harry Potter e l'Ordine della Fenice, ovvero dopo aver assistito alla morte di Cedric Diggory per mano di Codaliscia: Harry, però, aveva di fatto già visto morire i suoi genitori, ragion per cui suona piuttosto strano il fatto che abbia dovuto attendere la morte dello sfortunato Tassorosso per accorgersi di queste inquietanti creature.

Una nuova teoria saltata fuori su Reddit, però, prova a spiegare l'arcano: secondo alcuni, infatti, la visione della morte utile per vedere i Thestral sarebbe quella pienamente consapevole, con tutti gli annessi e connessi per quanto riguarda sentimenti come il lutto e il dolore. All'epoca della morte di Lily e James, Harry era in effetti poco più che un neonato: un'età troppo giovane per registrare le emozioni complesse che il veder morire qualcuno susciterebbe in una persona adulta e pienamente consapevole di sé. Cosa ne dite? Vi sembra una teoria convincente? Diteci la vostra nei commenti! Parlando di eventi decisamente più felici, intanto, Daniel Radcliffe ha annunciato di aspettare un figlio dalla compagnia Erin Darke!