Harry Potter: perché Hagrid non poteva usare la magia?

Abbiamo recentemente rivisto i protagonisti della saga di JK Rowling nello speciale Harry Potter: Return to Hogwarts. Tra i vari attori c'era anche l'interprete di uno dei personaggi più amati: Hagrid. Investito di un ruolo importante nei film, Hagrid non ha mai avuto il permesso di usare la magia. Ma perché?

La storia dietro questa questione è piuttosto lunga. Bisogna partire infatti dalle origini di Hagrid, figlio del signor Hagrid, un mago, e da Fridwulfa, una gigantessa. Il personaggio era a tutti gli effetti un "mezzosangue", sicuramente non ben visto per questo motivo a Hogwarts negli anni '40, quando ha frequentato la scuola. Cresciuto dal padre, infatti, ha potenziato le sue capacità magiche in quel luogo, dove ha subito dimostrato un grande amore per le creature: già ai tempi aveva un animale domestico pericoloso, l'Acromantula, che chiamò Aragog.

Nel suo stesso periodo ad Hogwarts c'era anche Tom Riddle, che giocava già con la Camera dei Segreti. Proprio da questo luogo in quegli anni fuggì un Basilisco che attaccava gli studenti, e che costrinse Hogwarts a pensare a una chiusura, non avendo trovato il colpevole dell'accaduto. Fu qui che Tom Riddle pensò di dare la colpa ad Hagrid, già mal visto da tutti, che fu dunque espulso dalla scuola e a cui fu vietato di usare la magia per sempre. L'Acromantula in suo possesso per fortuna riuscì a fuggire nella Foresta Proibita con l'aiuto di Hagrid al posto di incontrare un destino crudele. Silente tuttavia, fidandosi di lui, lo fece addestrare e convinse tutti a farlo rimanere come guardiacaccia.

In ogni caso, se ricordate, nel corso dei film le cose sono state chiarite. Ci si chiede, dunque: Hagrid a quel punto avrebbe potuto continuare i suoi studi seppur adulto? Avrebbe potuto riprendere ad usare la magia, che di tanto in tanto usava di nascosto?

Intanto, la redazione di Everyeye, ha stilato per voi una classifica dei film di Harry Potter: scoprite con noi le posizioni di tutti i capitoli della saga!