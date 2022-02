Harry Potter, perché Fenrir Greyback non ha il Marchio Nero?

I fan di Harry Potter conoscono bene Fenrir Greyback: il lupo mannaro che morse Remus Lupin è uno dei più fedeli seguaci di Voldemort, che non si fa remore a servirsi di lui nonostante, in effetti, non gli conceda di fregiarsi del titolo di Mangiamorte. Ma perché Greyback non merita il Marchio Nero al pari dei suoi esimi colleghi?

La questione, per chiunque conosca un minimo la psicologia di Voldemort e la filosofia che si cela dietro l'agire senza scrupoli del celebre mago oscuro, è in realtà presto risolta: Greyback è un ibrido, una creatura che ha ormai al tempo stesso sembianze di uomo e di lupo, e pertanto non riconducibile a quell'idea di sangue puro su cui è fondato (non senza qualche contraddizione) l'esercito di Tom Riddle.

Si tratta, in effetti, di un elemento che riassume perfettamente il modo di agire del personaggio interpretato da Ralph Fiennes: Voldemort arruola nel suo esercito praticamente qualunque creatura possa essere utile alla causa, dai lupi mannari ai giganti, ma non per questo smette di trattare costoro come esseri inferiori, armi da lanciare contro i nemici senza mai, però, porle allo stesso livello di maghi e streghe dal sangue puro.

Un'ipocrisia che sta alla base del pensiero di Voldemort, e che ancora una volta ci spiega quanto l'opera del Signore Oscuro sia quella di un mago senza scrupoli e morale di alcun tipo. A proposito di esclusi, intanto, scopriamo insieme perché Hagrid non può usare la magia pur essendo un mago.