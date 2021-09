Harry Potter, paura per Tom Felton: l'attore è collassato durante una partita a golf

Sono ore di apprensione per le condizioni di salute di Tom Felton: l'attore di Harry Potter è infatti collassato durante una partita a golf tra celebrità, finendo per essere trasportato in ospedale tramite ambulanza dopo esser stato assistito dai presenti immediatamente dopo l'improvviso svenimento.

L'attore di Draco Malfoy ha recentemente compiuto 34 anni ed era impegnato a disputare un match della Ryder Cup, evento tenutosi in Wisconsin al quale hanno preso parte alcune celebrità: proprio durante la partita, dunque, Felton si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo, per lo spavento di tutti i presenti sul green.

Delle foto circolate in seguito al malore di Felton ritraggono l'attore accerchiato da una folla che tentava di rianimarlo e prestargli i primi soccorsi prima dell'arrivo del personale medico: successivamente la star della saga di Harry Potter è stata quindi trasferita in ospedale tramite un'apposita vettura giunta sul luogo.

Attualmente non si hanno notizie certe sullo stato di salute dell'attore: familiari e staff continuano a mantenere il silenzio, presumibilmente nell'attesa che sia lui stesso a tranquillizzare i fan sulle sue condizioni dopo lo spavento causato dall'improvviso collasso. La speranza, ovviamente, è che al più presto comincino a trapelare buone notizie al riguardo! Recentemente, ricordiamo, abbiamo visto Tom Felton all'esterno di uno store di Harry Potter in una foto su Twitter.