Harry Potter: un Patronus per ogni segno zodiacale: qual è il vostro animale guida?

Torniamo ancora una volta a quella che è ormai una rubrichetta settimanale dedicata allo zodiaco e al mondo del cinema, gentilmente offertaci dai cugini americani di ScreenRant. Dopo i personaggi di Keanu Reeves, Nicolas Cage e Leonardo DiCaprio, oggi è turno di Harry Potter, alla scoperta del vostro animale guida.

Già perché, non c'è nessun personaggio di Harry Potter da assegnare ai diversi segni zodiacali, dato che il palco è lasciato interamente alla magia dei Patronus, gli incanti protettori del mago che si manifestano dalla bacchetta sotto forma di animali, concretizzando sostanzialmente l'anima stessa della persona che lo invoca. Si può essere cani, gatti, topi o cervi: tutto dipende dai vostri ricordi e dal vostro cuore.



In via del tutto straordinaria, oggi, anche dal vostro segno zodiacale. Pronti? Scopriamoli insieme.



TORO - TASSO



CAPRICORNO - CASTORO



ARIETE - LUPO



LEONE - CERVO



SCORPIONE - COBRA



PESCI - CANE



ACQUARIO - GUFO



CANCRO - ORSO



GEMELLI - CAVALLO



VERGINE - ELEFANTE



BILANCIA - VOLPE



SAGITTARIO - GATTO



Se conoscete le caratteristiche del vostro segno, provate a capire il perché delle scelte e ovviamente fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia. Nel frattempo vi lasciamo alla recensione di Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 e di Animali Fantastici e i Crimini di Grindelwald.