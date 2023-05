Harry Potter, parla Emma Watson: 'Pausa dalla recitazione? Mi sentivo ingabbiata'

Emma Watson è stata, dei tre principali protagonisti di Harry Potter, quella a cui il mondo di Hollywood sembrava aver rivolto il suo sorriso migliore dopo la fine della saga: la star de La Bella e la Bestia può vantare una carriera decisamente soddisfacente, ma nonostante ciò ha deciso di godersi una momentanea pausa dal cinema.

Poco dopo la nascita del primo figlio di Daniel Radcliffe, dunque, proprio Watson ha parlato della scelta di non prender parte ad altri film dai tempi del Piccole Donne del 2019: "Non ero molto felice, a essere onesta. Mi sentivo un po' ingabbiata. La cosa più difficile era andare là fuori e provare a vendere qualcosa sulla quale sapevo di non avere più molto controllo. Presentare un film e rispondere a giornalisti che chiedevano: 'In che modo questo si concilia con il tuo punto di vista?'. È stato difficile per me essere volto e portavoce di cose nel cui processo produttivo non ero stata coinvolta" sono state le sue parole.

L'attrice di Hermione Granger ha proseguito: "Ho cominciato a trovare tutto ciò davvero frustrante, perché non avevo voce in capitolo. Quindi ho cominciato a voler rappresentare soltanto cose delle quali, se qualcuno me l'avesse chiesto, avrei potuto dire in un modo che non mi portasse a odiare me stessa: 'Sì, ho rovinato io tutto, è stata una mia decisione, avrei dovuto fare di meglio'". Vedremo, dunque, quando rivedremo la nostra Emma sul grande schermo! A proposito di ritorni, Jason Isaacs ha parlato della possibilità di partecipare a un film de La Maledizione dell'Erede.