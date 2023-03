Harry Potter diventa papà! Daniel Radcliffe ed Erin Darke aspettano il loro primo figlio

I protagonisti di Harry Potter ci hanno già dato modo di sentirci anziani nel corso di questi 20 e più anni trascorsi dall'uscita del primo film della saga: Daniel Radcliffe, Emma Watson e soci sono cresciuti e sono diventati segni inesorabili del tempo che passa e che non ha intenzione di fermarsi, come ci ricordano le ultime novità.

Mentre Warner Bros. fa chiarezza su un possibile reboot di Harry Potter, proprio Daniel Radcliffe ci comunica infatti di esser pronto a un nuovo, grande passo: l'ex-maghetto protagonista della saga sta infatti per diventare papà, come confermato dall'attore stesso all'Hollywood Reporter alcune ore fa.

Solitamente molto schivo per quanto riguarda la sua vita privata, Radcliffe ha svelato di aspettare un figlio da Erin Darke, con la quale il nostro ha una relazione che dura da ormai circa 10 anni: "Ho una vita davvero bella. Sto con la mia ragazza da praticamente un decennio" furono le parole con cui il nostro Daniel commentò la sua relazione nel 2022, in uno dei pochi momenti in cui ha concesso alla stampa un'apertura sulla sua privacy.

Radcliffe, comunque, non è la prima star di Harry Potter a diventare genitore: l'attore è infatti stato anticipato dall'amico Rupert Grint, che da ben due anni è padre della piccola Wednesday G. Grint. Chi sarà il prossimo?