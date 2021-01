Harry Potter, le origini: da dove è nata l'idea di JK Rowling?

Tradotta in 80 lingue tra cui il latino e il greco, la saga letteraria di Harry Potter è riuscita a raggiungere la pietra miliare di 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Merito tra le altre cose del fantastico mondo creato da JK Rowling e del successo degli adattamenti cinematografici, capaci di incassare oltre 7,7 miliardi al botteghino.

Ma da dove nasce l'idea di Harry Potter? Come raccontato dalla stessa autrice, la Rowling ha concepito i primi passi della storia durante uno dei suoi tragitti in treno tra Manchester e Londra. Se invece intendiamo il momento in cui ha iniziato a mettere per la prima volta i suoi pensieri nero su bianco, i "primi mattoni di Hogwarts" sono stati messi in un appartamento a Clapham Junction, nei pressi della capitale britannica, in cui all'epoca la scrittrice si trovava in affitto.

Parlando delle ispirazioni, nel corso del tempo la Rowling ha smentito diverse leggende metropolitane sulle costruzioni reali che avrebbe utilizzato come riferimenti principali per i luoghi del Mondo Magico, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto di Hoghwarts e Diagon Alley. Tuttavia, durante un recente botta e risposta con i fan su Twitter, la Rowling ha svelato un aneddoto sull'origine di uno dei personaggi più amati dell'intera saga: Severus Piton, il cui nome deriva da una strada che la stessa scrittrice era solita imboccare quando viveva a Clapham Junction (trovate la foto del cartello in calce). L'associazione però a quanto pare è avvenuta in modo del tutto involontario, in quanto la Rowling ha realizzato di aver scelto il nome Severus in onore di quella strada solo diverso tempo dopo.



