Harry Potter e l'Ordine della Fenice: l'idea del cazzotto era di Gary Oldman!

Ce ne sono di scene iconiche nella saga dedicata al maghetto più famoso al mondo, ma quanto era stato soddisfacente il cazzotto dato a Lucius Malfoy da Sirius Black in Harry Potter e l'Ordine della Fenice? E se vi dicessimo che è tutto merito di Gary Oldman?

Siamo verso la conclusione del film di David Yates, Lucius Malfoy ha ottenuto la profezia dalle mani di Harry e i Mangiamorte tengono in ostaggio Ron, Hermione e gli altri. A quel punto però arrivano gli Auror e i membri dell'Ordine a salvare la situazione, tra cui Sirius Black. E la prima cosa che fa, condita da un "Giù le mani dal mio figlioccio", è dare un bel cazzottone sul muso di Lucius.

Ecco, durante le riprese avevano girato quella scena più volte senza però inserire il pugno, finché lo stesso Gary Oldman, parlando con David Yates, non propone di aggiungere il cazzotto non appena Sirius vede Lucius. Oldman dice a Yates: "Vorrei tanto provarne una in cui cammino verso di lui, mentre si gira con un'espressione di leggera sorpresa verso di me e io allora lo colpisco".

Tra l'altro Gary Oldman in quel frangente usa l'espressione "I deck him" che significa proprio colpire qualcuno facendolo finire per terra. David Yates tutto contento gli risponde: "Facciamola subito" e neanche a dirlo è rimasta quella scena nella versione finale di Harry Potter e l'Ordine della Fenice.

Ma voi la sapevate questa curiosità sul film? Come per esempio che il patronus in Harry Potter e i Doni della Morte era un cane in realtà. Diteci la vostra nei commenti! Se volete c'è anche il retroscena di Emma Watson che ha rischiato di farsi male durante Harry Potter e il Calice di Fuoco.