Harry Potter e l'Ordine della Fenice, di che casa è Hagrid?

Stasera alle 21:20 su Canale 6 verrà trasmesso Harry Potter e l'Ordine della Fenice, quinto romanzo e capitolo di una saga che ha stregato il mondo intero con la sua trama e la sua storia incredibile. Tra le domande più cercate del web c'è una curiosità riguardo al personaggio di Hagrid: di che casa era Hagrid?

Basandoci sulle informazioni dei fan più accaniti e su Harry Potter Wiki, Hagrid era un Grifondoro. Tenete bene a mente che però nei libri non è mai stata nominata effettivamente l'appartenenza a tale casa del personaggio. In generale non c'è alcun cenno al riguardo, ma la sua dolce predispozione, la sua verve ironica e il suo incredibile coraggio non potrebbero farne che uno dei 'rossi' della scuola di magia di Hogwarts.

Il personaggio era interpretato da Robbie Coltrane che si è spento all'età di 72 anni. Con lui, una parte dell'infanzia dei suoi fan è stata portata in cielo. Il grande gigante buono è infatti un elemento fondamentale nell'intera saga: pensateci, è lui che porta in braccio Harry nell'incipit del primissimo film, ed è sempre lui a tenerlo in braccio quando viene dato per morto in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2. Con lui si chiude un cerchio, e senza il contributo di Hagrid la banda non avrebbe avuto una storia così incredibile.

Non a caso tempo fa Daniel Radcliffe aveva omaggiato Robbie Coltrane in una dedica che ha commosso il mondo intero. Tra le dichiarazioni del nostro Harry Potter si leggeva: "Robbie era una delle persone più divertenti che abbia mai conosciuto e ci faceva ridere continuamente quando eravamo bambini sul set", aggiungendo: "Ho un ricordo particolarmente bello di quando ci teneva su il morale nel 'Prigioniero di Azkaban', quando ci nascondevamo tutti dalla pioggia torrenziale per ore nella capanna di Hagrid e lui raccontava storie e faceva battute per tenere alto il morale. Mi sento incredibilmente fortunato ad averlo conosciuto e ad aver lavorato con lui e sono molto triste per la sua scomparsa. Era un attore incredibile e un uomo adorabile". Per non parlare del fatto che molti membri del cast di Harry Potter sono letteralmente cresciuti con questa saga, amplificando ulteriormente il grande impatto di Robbie che non solo si è rivelato essere un attore straordinario e un Hagrid indimenticabile, ma anche un grande compagno di viaggio ed una persona memorabile.

Vi auguriamo buona visione di Harry Potter e l'Ordine della Fenice: preparate fazzoletti e cuscini su cui piangere, non sarà un viaggio facile. Chi sa, sa.