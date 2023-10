Harry Potter oggi è un padre innamorato: Daniel Radcliffe parla del figlio di 6 mesi

Sì, sappiamo bene che insistere sulla paternità di Daniel Radcliffe vi farà sentire vecchi come poche altre cose: potete stare tranquilli, perché lo stesso effetto la cosa lo ottiene anche su di noi, che il buon Daniel lo ricordiamo poco più che bambino alle prese con pietre filosofali, camere dei segreti e quant'altro.

Girarsi dall'altro lato, però, non servirà a negare la realtà dei fatti: Daniel Radcliffe è padre da ormai 6 mesi, e stando alle sue ultime dichiarazioni l'attore visto anche in film come Swiss Army Man e Guns Akimbo si sta davvero godendo appieno il fatto di essere responsabile non più delle sorti di Hogwarts, ma di quelle di un esserino nato dalla relazione con la sua compagna.

"È fantastico. Mi sono davvero goduto questi primi 6 mesi" sono state le parole del nostro Daniel, che dopo aver ammesso di non esser sicuro di cosa immaginasse in merito all'esperienza della paternità ha poi aggiunto: "È grandioso. Lui è incredibile e io sono davvero in adorazione". Insomma, inutile tentare l'ex-Prescelto parlandogli di maghi oscuri e mondi magici da salvare: la sua attenzione, ora, è comprensibilmente rivolta a suo figlio... E noi non possiamo che essere felici per lui, per quanto la cosa ci faccia sentire davvero tanto, tanto cresciuti!