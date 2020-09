Harry Potter, oggi il Back to Hogwarts: ecco perchè si festeggia il 1° settembre

Il 1° settembre si celebra il Back to Hogwarts, giornata nella quale i fan di Harry Potter si ritrovano alla stazione londinese di King's Cross, luogo dal quale Harry Potter e i suoi amici partono in direzione Hogwarts. Quest'anno, al fine di evitare assembramenti nell'epoca COVID-19, il Wizarding World ha organizzato un ritrovo virtuale.

Il primo Back to Hogwarts online si è svolto dalle ore 11.30 alle ore 12.30. Il Back to Hogwarts è caratterizzato dalle bacchette magiche alzate al cielo dai fan per celebrare la partenza per la scuola di magia e stregoneria più famosa al mondo dal binario nove e tre quarti.



Quest'anno il raduno si è svolto in live streaming grazie all'associazione Back to Hogwarts, che si occupa di raduni ed eventi a tema Harry Potter, cercando di far rivivere le emozioni e le sensazioni provate dai giovani maghetti e dalle giovani streghe di Hogwarts. Il primo settembre alle ore 11.00 del mattino il treno diretto a Hogwarts condusse Harry Potter e i suoi amici verso avventure incredibili.

Ecco perchè l'organizzazione ricrea alcuni degli eventi iconici della scuola, tra cui lo Smistamento nelle Case, la Coppa delle Case, il Quidditch e le lezioni.

Ogni partecipante è ovviamente agghindato come uno studente modello di Hogwarts.

A luglio Harry Potter ha compiuto 40 anni e il web è stato subito invaso dagli auguri dei fan. Pochi giorni prima Daniel Radcliffe ha festeggiato il compleanno e anche in quel caso gli appassionati non hanno fatto mancare gli auguri all'attore britannico.