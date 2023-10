Harry Potter o... The Office? I fan impazziti per il nuovo crossover dell'IA

Quando si parla di IA si rimane molto spesso affascinati da ciò che sono capaci di fare. L'ultima novità circolata sui social riguarda il mondo di Harry Potter fondendolo con una sitcom diventata leggendaria: The Office. Le originalissime immagini hanno visto i vari maghetti nei panni di dipendenti.

Tutti i piccoli maghetti di Harry Potter sono ormai cresciuti, compresa Emma Watson che sembra aver lasciato il mondo del cinema. Nonostante ciò, il mondo continua ad amarli come se fosse il primo giorno e questo si incarna anche in moltissime opere artistiche che circolano sui social realizzate non solo da veri e propri artisti ma anche dalle intelligenze artificiali. Dopo aver visto la tecnologia realizzare interpretazioni assurde di principesse, ora il turno à del cast di Harry Potter che è entrato negli uffici di The Office.

Le artwork incredibilmente realistiche realizzate dall'intelligenza artificiale, vedono tutti i personaggi principali della saga come protagonisti della celebre serie tv diventata iconica negli anni 2000. Oltre a reinterpretare i tre maghetti, l'IA da nuova vita a tantissimi personaggi secondari compreso Piton, Neville, Molly Weasley e Draco Malfoy. Interpretazione più divertente è sicuramente quella del dissenatore che viene rappresentato sollevato a mezz'aria al centro dell'ufficio.

L'ultima opera realizzata con l'AI era stata l'interpretazione di Terry Crews sottoforma di principesse Disney che aveva fatto impazzire tutto il web. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!