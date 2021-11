Harry Potter o... Draco Potter? Lo spettacolare costume di Halloween di Tom Felton

Ogni anno è la stessa storia: ad Halloween il mondo di Harry Potter è fonte inesauribile di idee, come dimostrano le foto di fan in costume che ogni 31 ottobre affollano ogni social network esistente. Di tanto in tanto, però, anche qualche volto noto decide di prendere spunto da Hogwarts e dintorni... Tom Felton, ad esempio!

L'attore di Draco Malfoy è sempre pronto ad interagire con i propri fan tramite il suo profilo Instagram, per cui non poteva certo disertare proprio durante una delle festività più amate dalla community: mentre Lil Nas X si trasforma in Voldemort, dunque, anche il buon Tom ha voluto dire la sua con un costume davvero strepitoso.

Felton, per l'occasione, si è infatti trasformato in... Harry Potter! Con tanto di sciarpa di Grifondoro, occhiali tondi e cicatrice a forma di saetta sulla fronte, l'attore ha letteralmente mandato in crisi i tanti fan che si sono ritrovati davanti di punto in bianco un Draco Malfoy conciato come il suo acerrimo rivale: un trauma piuttosto difficile da rimuovere!

Cosa ne dite? Siamo finalmente pronti per un reboot con Draco nei panni del protagonista? Dite la vostra nei commenti sullo splendido costume di Tom Felton! Crisi d'identità a parte, recentemente a Londra sono stati celebrati i 20 anni del primo film di Harry Potter.