Harry Potter: nel nuovo audiolibro c'è un rimando a The Cursed Child

In questi giorni è stata pubblicata la versione audio (audiolibro) di Le fiabe di Beda il Bardo, la raccolta di racconti pubblicata originariamente da J.K. Rowling nel 2007 e sorta di corollario alla saga di Harry Potter, nella cui saga queste fiabe vengono menzionate e che si riveleranno fondamentali ne I doni della morte.

A quanto pare la versione audio della raccolta chiama a sé un bel po' di attori che hanno fatto la storia della saga magica, compresi alcuni della recente opera teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede (Harry Potter and the Cursed Child). Ognuna delle sei storie narrate nell'audiolibro, infatti, sarà letta da una voce familiare ai lettori (o auditori in questo caso). Dagli otto film del franchise originale tornano infatti Warwick Davis, Evanna Lynch, Bonnie Wright, Jason Isaacs e Sally Mortemore; Jude Law, che ha interpretato Silente in Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, ha fornito la voce per alcune note durante la narrazione, mentre vi è la partecipazione infine di un attore proveniente da Harry Potter and the Cursed Child.

Stiamo parlando di Noma Dumezweni, che a teatro prestava volto e corpo alla nuova incarnazione di Hermione Granger; nell'audiolibro l'attrice si occuperà della parte dedicata alla Storia dei tre fratelli, lo stesso segmento che viene narrato sempre da Hermione (ma da Emma Watson) in Harry Potter e i doni della morte - Parte I.

Warwick Davis (il professor Vitious) si occuperà della lettura The Wizard and the Hopping Pot, un divertente racconto in cui un dono di un padre verso il figlio andrà per il verso sbagliato; Evanna Lynch (Luna Lovegood) leggeà The Fountain of Fair Fortune, che segue le vicende di tre streghe e un cavaliere all'interno di una foresta incantata. Jason Isaacs (Lucius Malfoy) leggerà The Warlock's Hairy Heart, in cui un giovane warlock cerca di evitare l'amore passando alla magia oscura. Bonnie Wright (Ginny Weasley) leggerà Babbitty Rabbitty and her Cackling Stump che coinvolge un re, un ciarlatano e una lavandaia.