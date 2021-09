Harry Potter: il nonno di Tom Felton era in La Pietra Filosofale, ecco in che ruolo!

Come saprete se lo seguite costantemente sui suoi profili social, Tom Felton è uno degli attori del cast di Harry Potter più nostalgici della saga cinematografica a cui ha preso parte e il suo rapporto con gli altri attori del cast è rimasto con gli anni inalterato, anzi semmai si è intensificato ancora di più. In questi giorni ha rivelato che...

...proprio suo nonno ha avuto un ruolo nel primo film della saga targata Warner Bros, Harry Potter e la Pietra Filosofale che nelle prossime settimane festeggerà i suoi primi 20 anni dall'uscita in sala. In una foto postata sul suo profilo Instagram, Felton ha immortalato il momento del film in cui compare proprio il suo vero nonno accanto a Lee Jordan il personaggio che in Harry Potter svolgeva le telecronache delle partite di Quidditch interpretato da Luke Youngblood. Con un altro video condiviso sempre da Felton su Instagram, abbiamo poi avuto la prova che il nonno dell'attore compare anche in un'altra scena del film. A quanto pare il ruolo era quello di un mago che partecipa da spettatore alla partita di Quidditch tra Grifondoro e Serpeverde a Hogwarts, la prima partita di Harry Potter come cercatore della squadra.

In occasione dei vent'anni del film è arrivata in home video una nuova edizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale ricca di contenuti inediti. L'edizione include un nuovissimo commento audio del regista Chris Columbus che parla di alcune chicche e aneddoti riguardanti la produzione del primo film, ma anche scene eliminate e alcuni test per mettere alla prova il pubblico della sua conoscenza del mondo magico concepito da Rowling.

In una precedente intervista concessa qualche tempo fa, lo stesso Columbus rivelava che il primo montaggio di Harry Potter e la Pietra Filosofale durava tre ore: "Quando abbiamo finito il film e l'abbiamo proiettato a Chicago il pubblico lo ha adorato. Il pubblico si divorò il film. Era lungo 2 ore e 50 minuti in quel momento e i bambini pensavano che fosse anche troppo breve mentre i genitori pensavano che fosse troppo lungo".